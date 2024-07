PIOLI, Salta l'Arabia? Trattativa bloccata con l'Al-Ittihad

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Stefano Pioli. L'ex tecnico della Fiorentina era ormai ad un passo dal trasferimento in Arabia Saudita all'Al-Ittihad quando la trattativa si è bloccata. AL momento la situazione è in stand by per i tanti dettagli da sistemare. Tra gli ostacoli all'approdo in medio oriente dell'allenatore parmense anche i dubbi di Karim Benzema.

Oltre alle remore dell'ex centravanti del Real Madrid i problemi riguardano una serie di questioni fiscali da sistemare. Al momento la situazione rimane bloccata, con Pioli che sul piatto aveva pronta un'offerta dal club arabo di 6 milioni più bonus a stagione per tre anni.