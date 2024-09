PIOLI, A un passo dall'Al-Nassr: le cifre dello stipendio

FirenzeViola.it

Stefano Pioli è a un passo dall'Al-Nassr. L'esonero di Luis Castro è stato il preludio all'arrivo del tecnico ex Milan, che è già atterrato a Riyad. Secondo quanto raccolto da TMW, l'allenatore italiano firmerà un contratto che gli permetterà di guadagnare 12 milioni di euro a stagione più bonus per i prossimi 3 anni, uno stipendio che nessuno in Serie A poteva garantirgli.

Pioli ha battuto la concorrenza di Sérgio Conceição, Xavi, Thomas Tuchel e soprattutto del polacco Maciej Skorza, ex allenatore dell'Al Ettifaq e vincitore della Champions League asiatica sulla panchina degli Urawa Red Diamonds nel 2023.