PIN, Chiesa deve dire come stanno le cose. Pradè...

L'ex viola Celeste Pin ha parlato così di alcuni temi attuali in casa Fiorentina: "Pradè è stato estremamente sincero e corretto. Le sue parole rappresentano la Fiorentina e Firenze e confermano che chi è subentrato a lavorare deve scalare una montagna, ma testimoniano lo spessore dell'uomo. Lui ha preso una casa da rifondare dalle macerie, ma credo che tutti, tifosi compresi, abbiano la pazienza di capire il momento: fare il mercato con tutti questi contratti in essere è molto difficile. Chiesa? O dentro o fuori. Se un giocatore sposa un progetto bene, altrimenti bisogna avere la chiarezza di dire le cose come stanno. Bisogna pronunciarsi, questa situazione di stallo non fa bene a nessuno".