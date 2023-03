PELLEGRINI, Viola, al top fino all'ultimo: Firenze merita

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Ennio Pellegrini ha commentato l'attuale momento della squadra viola, alla luce del successo in Conference League contro il Sivasspor. Queste le sue parole: "La Fiorentina sta bene fisicamente ed è in fiducia, anche ieri ha svolto una buona partita. La vittoria è un aspetto fondamentale per ottenere maggior sicurezza. I viola non si devono precludere niente in questo momento. Devono dare il massimo su ogni fronte, fino all'ultimo. Questa squadra è da troppo tempo che non vince qualcosa, i tifosi e la città se lo meriterebbero".