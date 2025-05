Biraghi sul Torino: "Ci vuole tempo: alla Fiorentina ci ho messo 3 anni per andare in Europa"

vedi letture

Nel post partita di Torino-Inter, in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico Grande Torino ha parlato anche Cristiano Biraghi. L'ex capitano viola ha fatto un parallelismo tra il percorso che sta portando avanti il Torino e il suo raggiungimento dell'Europa quando vestiva la maglia della Fiorentina, rispondendo alla domanda: "Vede il Toro come una squadra cresciuta?":

"Lo switch è in corso, ed è già una buona cosa. Non siamo indietro, ma ci vuole tempo. Non lo cambi in pochi mesi, si cerca di cambiare più velocemente possibile. Con la Fiorentina ci ho impiegato tre anni per andare in Europa dopo un processo lungo...Da quando ci sono, il processo è in corso. E questo processo passa anche dagli errori che abbiamo fatto, soprattutto in casa. C'erano gare da vincere e non lo abbiamo fatto. Si spera che sia di buon auspicio per l'anno prossimo. Per l'Europa servono 65 punti, e in due mesi non guadagni 20 punti...Il mister sa quello che vuole, noi dobbiamo velocizzare il processo il più possibile", la risposta di Biraghi, come riporta TMW.