PAZIENZA, Viola mi ha sorpreso: vittoria a Verona...

L'ex centrocampista viola Michele Pazienza, oggi allenatore dell'Audace Cerignola, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Ecco le sue parole a proposito del momento della Fiorentina: "Non mi aspettavo una stagione così per i viola, specie per i calciatori che ha in rosa. Alcuni meccanismi a volte non scattano, non funzionano come credi. Sarà importante raggiungere una salvezza tranquilla, con la vittoria di ieri ha messo il sigillo su una classifica tranquilla. Poi ci sarà da riprogrammare, in maniera più oculata e attenta, anche nella scelta dell'allenatore. Se hai già cambiato chi c'è ora, significa che massima fiducia e stima non ce l'hai".