PAULO SOUSA, Finito nel mirino di una squadra araba

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Sousa potrebbe tornare presto in panchina. L’ex allenatore viola, di recente esonerato dalla Salernitana, sarebbe finito nel mirino dell'Al-Ittihad, che si è separato da Nuno Espirito Santo.

Dopo aver ricevuto proposte anche dalla MLS, il tecnico portoghese sarebbe in ballottaggio con il connazionale Abel Ferreira per guidare la formazione saudita, in cui giocano Karim Benzema e N'Golo Kanté. Sousa al momento si troverebbe in Giappone ma sta valutando seriamente la proposta, attirato dalla possibilità di partecipare al Mondiale per club.