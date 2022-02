PASQUAL, Odriozola dà velocità e si propone

L'ex terzino viola ora seconda voce di DAZN Manuel Pasqual ha parlato di Fiorentina: “La Fiorentina è una squadra che attacca con gli esterni, porta spesso in attacco i centrocampisti, anche se poi abbiamo visto che il terminale offensivo, anche in questa Fiorentina, è determinante. La Fiorentina è passata da lottare per la salvezza a credere nell’Europa nel giro di un anno senza rivoluzionare la squadra".



Odriozola? "Quando non c’è si vede: dà velocità al gioco, si propone palla al piede. A La Spezia, sul gol di Piatek, ha intercettato un pallone decisivo in mezzo al campo e poi ha tagliato sul primo palo, facilitando il movimento di Piatek per la rete".



Corsa all’Europa? "Innanzitutto la Fiorentina deve recuperare una partita che la può proiettare direttamente al sesto posto. Roma e Lazio sono le competitors per l’Europa o la Conference League. Chiaro è che nel girone di ritorno parti da uno 0-3 nello scontro diretto con la Lazio e quindi, se c’è da fare un testa a testa, in questo momento viene più facile pensarlo con la Roma".