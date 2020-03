PASQUAL, DV disse che sarei stato un riferimento

L'ex difensore e capitano viola Manuel Pasqual ha parlato del suo burrascoso addio alla Fiorentina, e non solo, ai microfoni di Toscana TV: "Se ai primi di maggio ancora non ti hanno rinnovato il contratto vuol dire che qualcosa non va, quindi chiesi ad Andrea Della Valle di riferirmi con chiarezza le intenzioni della società. Dopo un colloquio con Paulo Sousa mi fu comunicato che la stagione successiva non avrei più giocato nella Fiorentina. Con il presidente c'era un rapporto schietto: eravamo diretti, a volte litigavamo per questioni di squadra o di contratto. Durante l'era Montella si presentò la possibilità di cambiare squadra, ma Della Valle bloccò tutto chiarendomi che sarei rimasto un punto di riferimento a Firenze. Se allenerò in futuro? Per ora ho iniziato a collaborare con la Floria 200 con i ragazzi del 2005, anche per farmi un'idea. Io dirigente del settore giovanile viola? Mi piacerebbe: meglio dietro le quinte che in campo. E lo preferirei alla prima squadra, perché penso che ai ragazzi vada insegnata la cultura del lavoro e dello stare assieme".