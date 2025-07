Paolo Bianco (nuovo tecnico del Monza) su Colpani: "Farei carte false per tenerlo qui a Monza"

Il nuovo allenatore del Monza Paolo Bianco è stato presentato oggi alla piazza brianzola. Nel corso della conferenza stampa di presentazione l'ex allenatore del Modena ha parlato anche di Andrea Colpani, non riscattato dalla Fiorentina a fine giugno. Queste le sue parole sull'ex calciatore gigliato come riportate da TuttoMonza: "Mi auguro possa restare qui a Monza. Farei carte false per tenerlo. La scorsa stagione era alla Fiorentina in A, qui siamo in B: dovrà capire anche lui le sue emozioni ed ambizioni".