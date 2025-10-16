Ordine sul CorSport: "Pioli non provocherà rimpianti ma gratitudine"
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un fondo sul Corriere dello Sport - Stadio a proposito del ritorno di Stefano Pioli a San Siro, da avversario: "Ci fu un tempo, non molto lontano, in cui San Siro cantava a squarciagola “Pioli is on fire” e l’interessato, Stefano, rispondeva dalla panchina alzando le braccia a ritmo di musica oppure ballando sulla barca degli amici durante le meritate vacanze estive.
[…] A distanza di molti mesi, il suo ritorno a San Siro in quello stadio dove conobbe una progressione molto intrigante in quattro anni (un primo posto, due secondi posti e una semifinale di Champions League), può procurare non certo rimpianti grazie all’incipit incoraggiante della stagione firmata Max Allegri ma di sicuro dar vita a un pubblico riconoscimento per quel tempo felice ormai andato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati