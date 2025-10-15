Iachini: "A Firenze mi vogliono bene e viceversa. Date tempo alla Viola, si riprenderà"

L'ex allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato così della squadra viola, in un'intervista a TMW. Queste le sue parole: "Un grande dispiacere vedere la Fiorentina così. A Firenze mi vogliono bene e viceversa. Sono legato all'ambiente viola. Sono convinto che la Fiorentina ne verrà fuori, con il lavoro e con pazienza. Sono arrivati volti nuovi, devono inserirsi al meglio. Poi ci sono stati degli infortuni. Date tempo a questa Fiorentina, si riprenderà".