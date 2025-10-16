FirenzeViola Dove eravamo rimasti? Dal Via del Mare a San Siro: Piccoli ha un conto in sospeso con il Milan

Molto probabilmente a San Siro la Fiorentina dovrà fare a meno di Moise Kean, alle prese con l'ormai noto fastidio alla caviglia, e a sorreggere il peso dell'attacco viola contro il Milan, a meno di colpi di scena, toccherà a Roberto Piccoli. L'attaccante gigliato, spesso criticato in questo avvio di stagione soprattutto per il peso economico del suo acquisto (visti i quasi 27 milioni di euro investiti dalla società per prelevarlo dal Cagliari), si appresta dunque a giocare la sua terza gara da titolare in campionato, dopo quelle contro Torino e Como, e lo farà contro una squadra, quella attualmente allenata da Massimiliano Allegri, con cui ha già un conto in sospeso.

La partita del Via del Mare

Riavvolgendo infatti il nastro alla stagione 2023/2024, quando Piccoli vestiva la maglia del Lecce, troviamo uno di quei momenti che all'interno della carriera di un giocatore può rappresentare una sorte di sliding doors. La partita in questione è quella della 12^ giornata che in quel campionato metteva di fronte allo Stadio Via del Mare il Lecce di D'Aversa e il Milan allora allenato proprio da Stefano Pioli. La dinamica del match ha visto i rossoneri passare prima in vantaggio per 2-0, salvo poi essere ripresi nel secondo tempo dalla squadra di casa. È però nel finale della gara che arriva il momento clou per l'attuale bomber viola.

Il gol annullato

Il minuto è il 94' e i rossoneri sono rimasti in dieci per l'espulsione per proteste di Olivier Giroud. Falcone va al rilancio e trova nella trequarti offensiva proprio Roberto Piccoli. L'allora numero 91 giallorosso controlla al volo si gira e dai trenta metri, senza pensarci troppo, a pochi secondi dallo scadere, fa partire una conclusione potente e angolata che batte Maignan sul primo palo. Eurogol, vittoria all'ultimo respiro, tifosi in festa ed esultanza sfrenata per il giovane classe 2001, che togliendosi la maglia corre a festeggiare insieme al suo pubblico. Tutto sembra andare nell'ottica della serata da incorniciare, ma il Var non è dello stesso avviso. La rete viene infatti annullata per un fallo dello stesso Piccoli, un leggero pestone ai danni di Malick Thiaw, e la partita termina sul risultato di 2-2.

L'occasione per il riscatto

Piccoli da quel momento ha saputo ovviamente riprendersi e l'anno successivo andando al Cagliari ha raddoppiato il proprio bottino di gol in Serie A passando da 5 a 10 marcature e strappando così il biglietto per vestire in estate la maglia della Fiorentina. Domenica però potrebbe essere per lui l'occasione per riprendere il filo del discorso interrotto con il Milan proprio in quella serata al Via del Mare e chissà trovare anche la prima, importantissima, rete in campionato con i viola, regalando a tutto il popolo viola una gioia che innescherebbe e accenderebbe di fatto la stagione della squadra di Pioli.