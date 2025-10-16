Zaniolo al CorSport: "Ho lasciato la Fiorentina anche per colpa mia"

Nicolò Zaniolo, ex attaccante viola, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport - Stadio: “A Udine sto molto bene, abbiamo trovato subito una stabilità con la mia compagna e mio figlio. Gattuso? Ho letto e ascoltato le sue parole. Quando parla di porte aperte a tutti mi fa piacere, sono contento, se uno lo merita sul campo è giusto che vada in Nazionale. È il livello massimo a cui ambire”.

È vero che ha lasciato Bergamo per un litigio con Gasperini?

“Falsissimo. Abbiamo avuto un rapporto normale e di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione. Sono andato via perché volevo più minutaggio e essere parte integrante di una squadra”.

Non è rimasto a Firenze per volontà della Fiorentina?

“Non proprio. Si era creato un ambiente per cui, anche per colpe mie, le cose non sono andate. Non ho fatto bene, ho accettato e compreso la decisione”.

Con i ragazzi della Roma Primavera si è scusato per quanto accaduto al Viola Park?

“Non è servito, è stato tutto ingigantito e le autorità hanno accertato quello che era successo”.