OLIVEIRA, Chiesa nasce esterno. Montella dovrà...

L'ex giocatore della Fiorentina, Luis Oliveira, ha parlato del momento viola dopo la brutta sconfitta per 5-2 contro il Cagliari: "Si è visto solo una squadra in campo e non erano i viola. Credo si tratti di una sconfitta molto dura da digerire, una grande botta. Montella deve riflettere e capire, mentre i giocatori sono via per le nazionali, che cosa sia successo. Chiesa? Secondo me nasce esterno, sinistro o destro, ma pur sempre esterno e non punta. Poi lo si può anche schierare in quel ruolo... La colpa è di tutti anche se mancava Ribery che è uno di quelli che trascina tutti e che vuole sempre la palla. Il Cagliari ha vinto contro Napoli ed Atalanta, ha un grande allenatore ed un grande gruppo perché in pochi possono fare questi risultati. Simeone? In un ambiente come quello di Cagliari è tornato quello di Genova con voglia, capacità e senso del gol".