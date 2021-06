NUNO GOMES, Ora Gattuso farà divertire Firenze

L'ex attaccante viola Nuno Gomes ha parlato dell'esordio del Portogallo ad Euro20 contro l'Ungheria, alle 18. E a SkySport ha commentato anche la scelta di Gattuso per la panchina viola: ""Secondo me è una bella scelta, Gattuso è una persona con l'atteggiamento giusto per la piazza di Firenze, farà divertire i tifosi. Meglio di lui non puoi avere in questo senso, farà bene sulla panchina della Fiorentina".