NANTES, Situazione delicata. Lafont: "Mi vergogno"

Incapace di vincere per quattro partite, il Nantes ha subito una pesante sconfitta questa domenica a Strasburgo (0-4). “Quello che abbiamo visto oggi è catastrofico. Mi vergogno” ha detto l'ex portiere della Fiorentina Alban Lafont che non ha usato mezzi termini ai microfoni di Téléfoot, in seguito alla brutta battuta d'arresto ricevuta dal Strasburgo. "Dobbiamo interrogarci tutti, altrimenti ci metteremo in pericolo" ha proseguito il portierino francese. Dijon, Reims, Angers e Lyon, mancano quattro partite al Nantes per riportare un sorriso al suo portiere prima della sosta. Ma la missione appare complicata.