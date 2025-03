Montolivo su Motta: "Con Atalanta e Fiorentina zero reazioni, ma non l'avrei esonerato"

L'ex centrocampista della Fiorentina Riccardo Montolivo intervistato da Sky Sport, ha parlato delle ultime in casa Juventus e in merito all'esonero di Thiago Motta h ha commentato così: “Non me l’aspettavo. È chiaro che la società probabilmente si è spaventata dalla mancata reazione che la squadra ha avuto in campo nelle due sconfitte con Atalanta e Fiorentina, lì ha iniziato a riflettere.

È un rischio grosso, io onestamente non l’avrei fatto e avrei continuato, a nove giornate dalla fine, con Thiago Motta: comunque è a un punto dal quarto posto. È un rischio grosso che si prende la società, ma credo sia arrivato proprio dallo spavento per la mancata reazione della squadra in quelle due partite”.