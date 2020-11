MONTOLIVO, Sarò sempre legato a Firenze. Prandelli...

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il doppio ex della sfida di domenica tra Milan e Fiorentina, Riccardo Montolivo: "Sarò sempre legato a Firenze, la magli viola è stata una bella esperienza di maturità e per me Prandelli è stata una guida. Poi si è rotto qualcosa, avevo l'impressioni che non ci fosse voglia di crescere. Si parlava, ma poi nei fatti si faceva il contrario. Quando sono tornato al Franchi il primo anno con la maglia del Milan, Firenze era accanita contro di me. Il pubblico viola è comunque straordinario".