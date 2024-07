MIRALLAS, Il flop degli Europei è senza dubbio la Francia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Kevin Mirallas, ex attaccante della Fiorentina, stila top e flop di Euro 2024. L'ex nazionale belga, intervenuto al microfono dell'emittente francese RTL, si è espresso così: "La mia squadra preferita in quest'Europeo è la Spagna. Trovo che sia la squadra che produce il miglior gioco e che mostra più voglia di proporlo fin dall'inizio della competizione. Il mio flop invece è senza dubbio la Francia.

Anche se si qualificati alla semifinale, è da tutto l'Europeo che non producono nulla a livello offensivo. In difesa sono molto forti, ma in attacco non succede nulla. Questa è una squadra che è in semifinale, ma che produce molto poco. Avrei preferito vedere la Turchia o la Svizzera in semifinale piuttosto che la Francia".