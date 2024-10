MINA, Me la sono presa coi tifosi della Juve: ecco perché

FirenzeViola.it

Il Cagliari trova un punto che pesa tantissimo, anche per come era cominciata la partita contro la Juventus, con l'ingenuo rigore concesso da Luperto e trasformato da Vlahovic. Al termine della sfida, ai microfoni di Dazn è intervenuto Yerry Mina.

Com'è stato il duello con Vlahovic?

"Non è stato facile, lui è un grande attaccante, ma io sono troppo felice per questo punto e per il gol di Marin".

Quanto parli in campo? Rompi le scatole a tutti...

"(ride, n.d.r.) E' importante parlare sempre, fa migliorare me e i compagni".

Come mai ce l'avevi con i tifosi della Juve dopo il gol?

"Sono troppo amico di Cuadrado e non mi è piaciuto come è stato trattato quando è andato via, per questo me la sono presa".