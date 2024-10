MILENKOVIC, Eletto MVP di settembre al Nottingham

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha iniziato molto bene la sua nuova avventura al Nottingham Forest, come dimostra la stessa classifica di Premier League. Decimo posto per gli inglesi ma soprattutto una sola partita persa in queste prime sei partite. Il Nottingham, inoltre, ha premiato il centrale serbo con il premio di Mvp del mese di settembre.