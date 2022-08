MAZZARRI, In trattativa per ruolo di CT del Marocco

Nonostante l'assenza dell'Italia ai prossimi Mondiali in programma in Qatar, la bandiera tricolore potrebbe essere tenuta alta da un tecnico in procinto di sbarcare sulla panchina di una delle Nazionali qualificati. Si tratta dell'ex viola, tra le altre, Walter Mazzarri che, secondo quanto riportato dal media Al Araby avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federcalcio del Marocco per diventare il nuovo ct dei Leoni dell'Atlante. Mazzarri, si legge, è approdato a Rabat, capitale del Marocco, per incontrare direttamente Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale. Notizia importante dunque anche per i due marocchini attualmente nella rosa viola, Amrabat e Maleh.