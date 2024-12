MAXIME LOPEZ, Avvistato a Marsiglia: ritorno all'OM?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Maxime Lopez può tornare all'Olympique Marsiglia. Il calciatore infatti è stato immortalato al centro Robert Louis-Dreyfus, dove si allena il Marsiglia, ed è stato visto parlare con il tecnico del club Roberto De Zerbi con cui aveva lavorato in neroverde in passato e con cui ha mantenuto un ottimo rapporto. È però presto per ipotizzare un possibile ritorno di Lopez nel club della Costa Azzurra che è comunque alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della riapertura del mercato a gennaio.