MATOS, Che amarezza ai playoff: fuori a testa alta

In un'intervista rilasciata a La Nazione, l’attaccante del Perugia (ed ex viola) Ryder Matos ha ripercorso l'esaltante stagione del Grifo, terminata al preliminare dei playoff per la A: "Siamo molto orgogliosi di quanto fatto in questa stagione. Certo è che l’amarezza resterà per tutta l’estate. A Brescia meritavamo di vincere. Ingiustamente. Ma usciamo a testa alta. Non credo ci fosse il rigore che gli hanno concesso. Ma questa rabbia sarà una spinta ulteriore per fare ancora meglio il prossimo anno. Dovevamo salvarci e invece stavamo per andare in semifinale playoff. Il mister ha costruito un gruppo fantastico, ha messo in campo tanta energia e voglia di fare bene. L’obiettivo è di migliorarci ancora".