Martinez Quarta e il suo River al Mondiale per Club: "Felici di giocare questo torneo"

vedi letture

Lucas Martinez Quarta, difensore ex Fiorentina e oggi al River Plate che sfiderà l'Inter nel Mondiale per Club, ha parlato della spedizione americana ai cronisti presenti al quartier generale dei Millonarios, a Seattle. Queste le sue parole riportate da Clarin: "La verità è che siamo molto felici di poter giocare per la prima volta in questa competizione. Al di là del fatto che è la prima volta, non siamo qui per vedere cosa succede: forse non siamo i favoriti, ma siamo consapevoli che siamo qui per vincere e che ci stiamo preparando per questo questa settimana".

Il difensore argentino si concentra anche sulla sfida all'Inter: "Ah beh, sarà una fase a gironi molto bella, abbiamo alcune grandi squadre, ma non voglio anticipare i tempi perché domani abbiamo una partita molto importante perché è la prima partita della fase a gironi e ci dirà molto su quello che verrà. La verità è che sarà molto bello. Sarà un'esperienza molto bella poter affrontare questa grande squadra".