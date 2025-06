Alberto Gilardino e Dario Dainelli ancora insieme verso la panchina del Pisa

Alberto Gilardino è pronto a tornare in panchina. Dopo vari accostamenti alle sue due ex squadre, Fiorentina (apparso subito come indietro nelle gerarchie dei tecnici sondati vista l'esperienza cercata dalla società viola) e Parma (che non ha ancora scelto le riserve sul nuovo tecnico dopo l'addio di Chivu per andare all'Inter), sembra sempre più vicina la fumata bianca con il Pisa.

Il nome di Gilardino - riporta SestaPorta.News - sarebbe infatti particolarmente apprezzato dal patron Alexander Knaster, sia perché è da sempre affascinato dagli ex campioni del mondo del 2006 ma anche per il percorso per gradi e con pazienza con cui l'ex giocatore viola ha costruito la propria carriera da allenatore, partendo dalla Serie D con il Rezzato, passando poi per Pro Vercelli e Siena, fino ad approdare al Genoa Primavera. Da lì il salto in prima squadra: una promozione in Serie A, una salvezza conquistata nel 2024, prima dell’esonero a novembre.

E con lui nello staff dovrebbe esserci anche un altro ex giocatore viola, Dario Dainelli, sempre nella veste di collaboratore tecnico, così come al Genoa. L'amicizia e l'affiatamento tra i due è ormai storica, essendo stati compagni di squadra nella Fiorentina. I due, con le famiglie ed altri amici, sono anche reduci dalle vacanze insieme (come quasi tutte le estati) ed ora sono pronti ad affrontare una nuova avventura.