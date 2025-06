Gilardino, tutto fatto con il Pisa: pronto un biennale a due milioni a stagione

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra anche sul Pisa. Ormai è tutto fatto per il nuovo allenatore che sarà l'ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino. Per l’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno, giusto il tempo di ottenere la risoluzione del contratto dal Genoa, con cui Gilardino è ancora legato per un anno.

Per l'ex centravanti pronto un biennale a circa un milione di euro a stagione con prolungamento automatico in caso di salvezza. Con lui a Pisa sbarcheranno anche lo storico vice Gaetano Caridi e Dario Dainelli, compagno di squadra in viola e collaboratore al Genoa. Gilardino ha battuto la concorrenza di Marco Gianpaolo, rimasto un candidato forte fino a pochi giorni fa.