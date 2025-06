FirenzeViola Dzeko, via al conto alla rovescia: giovedì le visite mediche e la firma a Firenze

vedi letture

In casa Fiorentina è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per lo sbarco a Firenze di Edin Dzeko. Dopo l'addio all'Inter e due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, il centravanti bosniaco ha accettato di sposare il progetto del club di Commisso anziché quello del Bologna. Dzeko metterà nero su bianco il suo nuovo accordo che avrà validità una stagione con opzione per il secondo anno legata al numero di presenze che il giocatore metterà insieme.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione - in base alle informazioni in possesso di Niccolò Ceccarini - il centravanti è atteso in città nella giornata di giovedì per le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto.