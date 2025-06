Ufficiale L'ex viola Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Modena

Oggi alle 16:04

L'ex calciatore viola Andrea Sottil, padre dell'attuale giocatore della Fiorentina Riccardo, è il nuovo allenatore del Modena. Ne dà l'annuncio lo stesso club:

"Il Modena FC comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Andrea Sottil, che ha firmato un contratto biennale con il club gialloblù: è il 106° allenatore della storia del club.

Classe 1974, originario di Venaria Reale, Andrea Sottil vanta un’importante carriera nel calcio italiano, prima da difensore centrale e poi da allenatore. Cresciuto calcisticamente nel Torino, ha vestito in Serie A e B le maglie di Fiorentina, Atalanta, Udinese, Reggina, Genoa, Catania e Rimini, totalizzando oltre 400 presenze da professionista.

Appesi gli scarpini al chiodo, nel 2011 Sottil ha intrapreso un percorso da tecnico in continua crescita, togliendosi diverse soddisfazioni. Nel 2015/16 ha guidato il Siracusa alla vittoria del campionato di Serie D. Nella stagione successiva, sempre con il club siciliano, ha centrato uno storico 4° posto al debutto tra i professionisti, qualificandosi ai playoff per la Serie B.

Nel 2017/18 ha condotto il Livorno alla promozione in Serie B, vincendo il Girone A della Serie C. Un altro traguardo importante è arrivato nel 2020/21, quando è subentrato il 23 dicembre alla guida dell’Ascoli ultimo con 6 punti in classifica, portando la squadra alla salvezza diretta grazie ad uno strepitoso girone di ritorno. Nella stagione successiva chiude al 6° posto, guadagnandosi l’accesso ai playoff con i bianconeri marchigiani.

Infine, nel 2022/23 ha esordito in Serie A alla guida dell’Udinese, con cui è stato protagonista di uno straordinario avvio di stagione: sei vittorie consecutive, comprese quelle contro Inter e Roma, e un campionato chiuso con una salvezza tranquilla e la valorizzazione di numerosi giocatori. Nell’ultima stagione ha preso il posto di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria, guidando fino a dicembre i blucerchiati.

Ad Andrea Sottil il più sincero in bocca al lupo dal presidente Carlo Rivetti e da tutta lo società: benvenuto in gialloblù!

La composizione dello staff tecnico sarà comunicata nelle prossime settimane, così come sarà prevista, nello stesso periodo, la presentazione ufficiale del nuovo allenatore alla stampa".

