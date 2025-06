Calciomercato La Roma pensa a Pradè per il dopo Ghisolfi. Kean-Al Qadsiah: l'offerta è milionaria

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Cataldi out

La Fiorentina ha deciso di non confermare Danilo Cataldi in vista della prossima stagione. Il centrocampista aveva un diritto di riscatto fissato a 4 milioni che però i viola non pagheranno. Sarri potrebbe confermarlo alla Lazio dopo averlo già allenato nella precedente gestione.

La Roma pensa a Pradè

La Roma, dopo aver salutato il ds Ghisolfi questa mattina con una risoluzione consensuale del contratto, è alla ricerca di un nuovo dirigente. Tra i nomi valutati da Ranieri e dai giallorossi c'è anche quello di Daniele Pradè che in caso di eventuale chiamata prendere in considerazione il ritorno alla Roma, club dove è cresciuto professionalmente.

Pressing arabo su Kean

L'Al Qadsiah è pronto a mettere 15 milioni di euro sul piatto per convincere Moise Kean ad accettare l'Arabia. Il giocatore vuole restare in Europa e dà la priorità alla Fiorentina, ma il club arabo resta in pressing.

Due squadre su Sottil

Riccardo Sottil non verrà riscattato dal Milan e dunque tornerà alla Fiorentina. Ma solo momentaneamente. Il giocatore ha molto mercato e dopo l'interessamento del Sassuolo, c'è anche quello del Torino.

Mandragora-Napoli: contatto!

Contatto nelle ultime ore tra il Napoli e l'entourage di Rolando Mandragora, con gli azzurri che potrebbero essere interessati al centrocampista per le rotazioni di Antonio Conte in vista della prossima stagione.

Le richieste di Calabria

Davide Calabria resta un nome buono per ricoprire il ruolo di vice Dodo. La richiesta del calciatore che si libera a parametro zero, è di 2 milioni a stagione, molti per una riserva. Se non abbasserà le richieste, la Fiorentina cambierà obiettivo.