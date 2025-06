FirenzeViola Focus su Lina Hurtig. Ecco chi è il nuovo attaccante della squadra femminile

vedi letture

Il suo annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno che ha lasciato non indifferenti i tifosi viola. Lina Hurtig per i prossimi due anni e mezzo sarà una calciatrice della Fiorentina. Classe 95 (a settembre compirà trent’anni), è stata una delle calciatrice più in auge del calcio svedese. Nel 2012 si laurea campione d’Europa con la Svezia Under 19. Dopo una lunga militanza con diverse squadre del proprio paese – nel 2017 col Linkopig vincerà anche il suo primo scudetto – arriva la prima chiamata oltreconfine e nel 2020 firma con la Juventus Women in Italia. Con le bianconere in due anni segna diciannove reti e vince due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. Lascia l’Italia per firmare con l’Arsenal Women nel 2022 per la cifra monstre di centoventicinquemila euro. In due anni con le gunners vince due FA Cup e la Uefa Women’s Champions League conquistata nella recente finale di Lisbona contro il Barcellona.

Sebbene come possiamo leggere sopra l’esperienza non le manca, Hurtig – soprattutto nelle recenti annate – ha sofferto di problemi fisici legati a infortuni che ne hanno minato leggermente la carriera. Oltre a quello ha dovuto combattere contro dei problemi personali che l’hanno colpita durante il suo periodo in cui giocava in Europa. Problemi che, almeno fino ad ora, sembrano superati ma che hanno fatto storcere il muso a qualche tifoso gigliato. Se infatti la maggioranza sembra soddisfatta del colpo portato a termine dalla Fiorentina – che molto probabilmente avrà l’ingrato compito di far dimenticare Vero Boquete – altri pensano che non sia un innesto all’altezza. La sensazione è che Hurtig sia giunta a Firenze in cerca di un rilancio dopo il periodo londinese in cui ha avuto un numero di presenze al di sotto delle sue aspettative. Chissà che Firenze non possa essere il posto giusto per tornare agli antichi splendori.