Ufficiale Josip Ilicic non si ritira: lascia il Maribor e approda al Koper sempre in patria

Dopo la fine della sua avventura con il Maribor Ilicic ha deciso di non ritirarsi: dal 1º luglio sarà un giocatore del Koper, squadra slovena qualificata alla Conference League. Sarà un grande ritorno in Europa, a Capodistria, per lo sloveno che ha scelto di restare in patria per finire la sua carriera, non rinunciando però a vivere ancora qualche notte europea come nei tempi migliori alla Dea.