MARCHIONNI, Italiano scelta forte, ma lo accontentino

Marco Marchionni, ex centrocampista della Fiorentina, si è espresso sull'arrivo di Vincenzo Italiano in viola: "Credo sia una scelta forte, negli ultimi anni ha sempre fatto cose interessanti. Peccato per l'addio di Gattuso, ma Italiano farà divertire: si spera, sul mercato, di vedere una Fiorentina cambiata e che accontenti il tecnico. Un allenatore è bravo se riesce a far sposare le proprie idee a giocatori importanti. Più un calciatore è forte e più secondo me deve mettersi al servizio della squadra, come aveva fatto Ribery. Perché il singolo viene fuori se il gruppo è forte".