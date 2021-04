MARCHIONNI, Come allenatore mi ispiro a Prandelli

Intervistato in esclusiva da Supernews, l'attuale tecnico del Foggia ed ex-Fiorentina Marco Marchionni ha rivelato chi sono i suoi modelli di ispirazione per il ruolo da allenatore, citando innanzitutto il suo ex-allenatore ai tempi dei viola, Cesare Prandelli: "Cerco di prendere spunto principalmente da Prandelli. Come allenatore e come persona è un grande: mi spiace per come sia finita con la Fiorentina, forse ha pagato il fatto di essere fermo da tempo. Rimane comunque un punto di riferimento per le mie idee. Oltre a lui mi ispiro anche a Silvio Baldini, un tecnico molto preparato".