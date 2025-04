Mancini torna alla Samp? L'ex ct sbotta: "So che fate fatica, ma pensate prima di scrivere"

Roberto Mancini esce allo scoperto sui suoi canali social e non le manda a dire sulle voci che lo vorrebbero in procinto di tornare alla Sampdoria - con l'esonero di Semplici che pare imminente - nelle vesti di direttore tecnico, venendo affiancato dal figlio Andrea, che ha già lavorato con il club ligure, e dagli ex compagni nell'anno dello scudetto Chicco Evani, come allenatore, e Attilio Lombardo come vice. "Prima di scrivere cose totalmente inventate, e lo so che fate fatica, pensate.

Grazie", scrive l'ex ct dell'Italia in una Storia sul suo profilo Instagram. Da capire ora che evoluzione avrà la notizia che vedrebbe lo stesso Mancini vicino al ritorno in blucerchiato.