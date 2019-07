MANCINI, In arrivo quinquiennale con la Roma

La Roma è in dirittura d'arrivo per Gianluca Mancini, difensore ventitrenne dell'Atalanta nonché ex viola. Le parti stanno tentando di limare gli ultimi dettagli, per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro, comprensiva di bonus. Un'operazione che era già stata impostata a gennaio, mai veramente in corsa il Milan, negli ultimi giorni accostato allo stopper più per un'azione di disturbo. Oltre alla questione economica dei club, c'è quella per il giocatore: un quinquennale da 2 milioni di euro annui, fino al 30 giugno del 2024 (intanto, ricordiamo, la Fiorentina ha presentato ricorso per il trasferimento dal Perugia all'Atalanta).