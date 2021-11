MALUSCI, Viola, mai il pullman con le big. A Torino...

L’ex difensore viola Alberto Malusci ha fatto il punto sulle principali vicende d’attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Il rosso a Milenkovic a Torino? Da fuori si possono dire tante cose, ma quando sei lì in campo… non rifletti. Il fallo è stato molto soft, un po’ così. Non son convinto che l’intervento su Chiesa meritasse il secondo giallo: non mi pareva né un fallo cattivo né intenzionale. A volte ci sono interventi più brutti che non vengono sanzionati. I cambi? Prima del rosso pensavo che avrebbe tolto Martinez Quarta che era già ammonito. L’atteggiamento della Fiorentina anche in 10 doveva restare lo stesso, cambiando così tanto è successo qualcosa: il pullman non va mai messo, nemmeno con le grandi. E’ giusto che la Fiorentina abbia una sua identità. Se manca qualità? A gennaio verrà fatto qualcosa: questa è una rosa che per il calcio che esprime ha bisogno di due esterni per parte”.