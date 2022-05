MALUSCI, Torreira può essere decisivo stasera

Alberto Malusci, ex calciatore viola che con la Fiorentina ha esordito in Serie A, giocandoci per otto anni tra fine anni ottanta e metà anni novanta, ha parlato a poche ore dalla sfida finale e decisiva contro la Juventus: "Spero di vedere una bella Fiorentina e una vittoria importante che potrebbe portarci in Europa. Nell'ultimo periodo dei viola vedo un calo mentale come ragione dei recenti risultati. Non posso pensare ad un calo fisico, Italiano lavora molto sulla parte atletica. Quest'anno i ragazzi hanno speso tanto a livello mentale, è chiaro che poi quando non arrivano i risultati ci si attacca alla forma fisica ma io con la Roma ho visto una squadra che ha corso per novanta e passa minuti. Sul ballottaggio Torreira-Amrabat sceglierei comunque l'uruguayano. In tutto il campionato ha sbagliato solo la partita contro la Sampdoria e punterei su di lui, anche se Amrabat da gennaio sta facendo bene. Penso comunque che Torreira possa decidere la sfida di stasera".