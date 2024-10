MALESANI, Baroni? Meritava prima la chiamata di una big

FirenzeViola.it

A La Gazzetta dello Sport Alberto Malesani ha commentato l'inizio di stagione di Marco Baroni, suo vice al Verona nel 2002/03: "Quello che sta facendo a Roma non è assolutamente una sorpresa per me. Le grandi società puntano su chi ha già vinto. Ma se un tecnico è bravo lo è in tutte le categorie. Prima di prenderli, i club dovrebbero seguire attentamente gli allenatori come fanno con i giocatori. Se lo avessero fatto Baroni sarebbe arrivato prima in una big".