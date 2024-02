MALEH, Niente derby per lui: squalificato, salterà i viola

FirenzeViola.it

Niente derby per Youssef Maleh. Il centrocampista dell'Empoli ha ricevuto un cartellino giallo nella sfida vinta per 3-1 in casa della Salernitana e, essendo stato diffidato, sarà costretto a saltare il match contro la Fiorentina, squadra nella quale tra l'altro ha giocato in passato. Salta dunque il match da ex il marocchino in prestito dal Lecce.