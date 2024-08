M. LOPEZ, In Francia lo cerca il Paris FC, club del fratello

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivato proprio sul filo di lana durante le ultime ore del mercato estivo della scorsa stagione come rinforzo dopo la cessione di Sofyan Amrabat, Maxime Lopez, dopo non aver particolarmente brillato ed essere tornato in maglia neroverde al termine del prestito alla Fiorentina, potrebbe non giocare la prossima Serie B col Sassuolo, ma tornare in Francia.

Il centrocampista, infatti, dopo l'esperienza con il Marsiglia, secondo quanto riportato da l'équipe, sarebbe in cima ai desideri del Paris FC, club di seconda divisione francese, dove ritroverebbe il fratello Julien, che vi milita dal 2017. Resta da capire la volontà dell’ex viola che, per il momento, sempre secondo il quotidiano francese, sarebbe più orientato a scegliere di accasarsi in Serie A o in Ligue 1 e non fare dunque un passo indietro di categoria, anche se il mercato non gli ha ancora proposto una vera e propria offerta concreta.