LIVERANI, Fiorentina squadra ancora difficile da catalogare

Ospite a PL Talk (Twitch), Fabio Liverani (ex calciatore della Fiorentina ed ex tecnico del Lecce) ha parlato dell'incrocio di domenica al Via del Mare, partendo dal momento dei salentini: "Il Lecce è una squadra che sa qual è il suo campionato, sa qual è la sua dimensione. Oggi sicuramente il problema è il gol. Credo sia stato il lavoro dell'allenatore in queste due settimane, cercare di trovare il modo di essere un pochino più incisivi sottoporta perché poi la squadra mediamente è quasi sempre stata equilibrata. Questo vale per tutte le squadre, ma non si può avere la perfezione per 90 minuti".

Così invece sulla formazione di Palladino: "La Fiorentina è difficile da da catalogare. Sono partiti a tre, poi si sono messi a quattro, quindi credo che anche l'allenatore doveva trovare ancora un po' di alchimia su questa squadra. Il rientro di Gudmundsson è sicuramente fondamentale per come avevano costruito loro, quindi oggi è una squadra che ancora non ha certezze. Però è una squadra che ha una rosa molto forte. Quello che forse oggi stanno cercando di trovare è ancora un po' la quadra su qualche giocatore, però ha delle individualità molto forti. Il Lecce invece è quadrato perché viene da quattro mesi prima con l'allenatore, quindi ha comunque un'identità un pochino più inquadrata".