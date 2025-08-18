Social Le prime parole di Palladino dopo le dimissioni: "Fermo per ricaricare le pile"

Sembra passata un'era geologica fa. E invece meno di tre mesi fa, a fine maggio, Raffaele Palladino era ancora allenatore della Fiorentina dopo un sesto posto in campionato e le semifinali di Conference.

Poi le dimissioni a sorpresa. Dopo aver parlato su Instagram del suo addio ai viola, il tecnico ancora senza squadra ha affidato ancora una volta ai social un commento sull'ultimo periodo vissuto: "Fermarsi non è riposare; è ricaricare per ripartire più forti" ha scritto su un post instagram.