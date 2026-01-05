Lakti, l'ex viola in scadenza con l'Arzignano: sull'albanese c'è il Gubbio

vedi letture

Erald Lakti, centrocampista classe 2000 dell’Arzignano Valchiampo cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina (è stato capitano della formazione Primavera che nel 2019 ha vinto la Coppa Italia con Bigica allenatore), potrebbe lasciare il club già nella finestra di mercato di gennaio. Il suo contratto attuale scade a fine stagione e diverse squadre di Serie C si sono già informate sulla sua disponibilità.

Tra queste, il Gubbio ha mostrato il concreto interesse più forte e starebbe valutando di fare un’offerta già nel corso del mercato per assicurarsi il giocatore. In breve, Lakti potrebbe partire a gennaio, con il Gubbio in prima linea per ingaggiarlo.