LAFONT, A Firenze sono stato molto male. Ora...

Alban Lafont, portiere viola in prestito biennale al Nantes, ha parlato a France Football della sua esperienza a Firenze. Il portiere classe '99, che ora sta mettendo in mostra pienamente le sue qualità, si è detto scontento dell'avventura trascorsa in maglia gigliata: "Ci sono cose che mi hanno fatto sentire molto male, ma certe questioni personali le tengo per me". Poi un appunto sulla sua scelta di tornare in Francia, dove ora punta alla Nazionale: "E' una decisione che avevo già preso da un po' di tempo, ora voglio dimostrare di poter meritare la casacca Bleus".

