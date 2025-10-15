FirenzeViola Gosens e l'esortazione a impegno e unità: la Fiorentina segua il suo capitano aggiunto

Robin Gosens è uno dei giocatori della Fiorentina che in questo avvio di stagione ha incontrato maggiori difficoltà. Da leader però, non si è mai nascosto è ha, a più riprese, sottolineato come il rendimento di questo avvio non sia all'altezza delle aspettative né tanto meno dei valori presenti in rosa, concetto che ha ribadito a fine settembre anche nel suo podcast Copa Ts.

L'esterno tedesco ha dichiarato che il momento che sta attraversando la squadra impone a tutti di "parlare meno", ovviamente per spingere tutti a dare di più sui campi di allenamento e ovviamente durante le partite. Un messaggio diretto per i compagni, come quello relativo alla chiamata all'unità e alla positività per provare a uscire tutti insieme da questo lungo momento di difficoltà. Ma non solo. Il tedesco ha esortato i compagni a "dare tutto sul campo" perché è inutile pensare a una svolta positiva se poi gli sforzi non sono all'altezza di questo obiettivo.

Viste anche le voci di una mancanza di feeling tra una parte della squadra e Stefano Pioli, Gosens ha dichiarato che per migliorare, la squadra dovrà "continuare a credere in quello che dice l'allenatore", dimostrando che da quel punto di vista le frizioni, almeno per ora, non riguardano lo spogliatoio viola.

Un Gosens che in sintesi ha parlato ancora da capitano aggiunto, provando a tracciare una strada per uscire insieme da una situazione che non era stata preventivata non più di qualche settimana fa. Anche perché la principale esortazione, a parte quella di mantenere l'unità dello spogliatoio, è relativa a un impegno totale che evidentemente anche lui non ha riscontrato dall'arrivo di Pioli. È evidente anche che dentro a questa Fiorentina ci sia più di qualcosa che non funziona e che l'autocritica sia una delle poche "armi" da poter sfruttare per trovare una soluzione. Gosens ci sta provando, anche per riprendere da dove aveva lasciato l'anno scorso, sia personalmente che in termini di squadra.