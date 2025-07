Viviano sul mercato dei viola: "Non mi sta piacendo, presi giocatori retrocessi"

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha commentato a Tv Play le questioni più attuali in casa viola: "Non mi sta piacendo granché il mercato della Fiorentina, perché sta prendendo calciatori da una squadra retroscessa come l'Empoli e non sta facendo un reale salto di qualità. Fazzini mi va bene perché è giovane e conosce la Serie A, ma ora voglio vedere un regista di alto livello oltre a un centrocampista forte da prendere non da chi va in B".

Lei chi prenderebbe?

"Richard Rios del Palmeiras: è forte e ha qualità, oltreché potente. Sta ta facendo un grande Mondiale per Club e infatti costa 20 milioni, però va preso e non può rimanere in Brasile. Lo prenderei perché con Fagioli e Fazzini ci vuole uno bello grosso e con muscoli utili, per me il centrocampo di Montella con Pizarro-Aquilani-Borja Valero non è più replicabile al giorno d’oggi”.