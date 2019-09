JURIC, Contro la Juve giocherà Di Carmine

Alla vigilia di Juventus-Hellas Verona, in programma all'Allianz Stadium domani alle 18, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha parlato così dell'ex Fiorentina Di Carmine: "Ha dimostrato di avere le qualità per giocare in Serie A, giocherà lui perché penso che attualmente sia il migliore. Samuel sa calciare bene, attacca la profondità e si muove bene negli ultimi metri. Deve dimostrare che può replicare in A quello che ha fatto in B. Ma ha le caratteristiche giuste per una prima punta".