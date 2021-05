JOAQUIN, Sarò felice di continuare ancora un anno

Joaquin pronto a continuare a giocare. L'esperto giocatore del Betis ha dichairato a Onda Cero: "Se voglio continuare un altro anno non avrò problemi, me l'hanno già detto. Mi hanno detto che sarebbe un peccato ritirarmi in un anno come questo, con gli spalti vuoti. Ciò che voglio è che la squadra torni in Europa e sarò felice di continuare un altro anno". Ex Fiorentina, Joaquin compirà 40 anni il prossimo 21 luglio. In questa stagione il capitano betico ha raccolto 29 presenze, 16 delle quali da titolare, segnando 2 reti.